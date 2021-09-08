Система подачі кисню дала збій, адже в результаті повені вода потрапила в приміщення, де знаходиться системи енергопостачання.

У Мексиці в Інституті соціального забезпечення через відключення системи подачі кисню померли 16 пацієнтів.

Про це повідомляє El Universal.

Лікарню затопило в результаті розливу річки Тула. Під час повені там перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів.

Вода потрапила в приміщення, де знаходяться системи енергопостачання і подачі кисню. Через це стався збій.

На одному з відеозаписів, зробленому в державній лікарні Тули, видно, що вода там стоїть по коліно, а персонал намагається в терміновому порядку евакуювати пацієнтів.

Читайте такожСтраховики оцінили збитки від урагану" Іда " у США до 40 мільярдів доларів

Повінь у Мексиці - що відомо

Проливні дощі в Мехіко і сусідньому штаті призвели до того, що річка Тула вийшла з берегів.

Було затоплено перші поверхи підприємств і будинків в центрі Тули, розташованої в 60 милях на північ від Мехіко.

Мер Тули Мануель Ернандес Бадільо заявив, що в місті працюють рятувальні команди.

"Сьогодні головне - це порятунок життів", - сказав Ернандес.

Автор: Денис Прядко