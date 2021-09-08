У Мексиці в Інституті соціального забезпечення через відключення системи подачі кисню померли 16 пацієнтів.
Про це повідомляє El Universal.
Лікарню затопило в результаті розливу річки Тула. Під час повені там перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів.
Вода потрапила в приміщення, де знаходяться системи енергопостачання і подачі кисню. Через це стався збій.
На одному з відеозаписів, зробленому в державній лікарні Тули, видно, що вода там стоїть по коліно, а персонал намагається в терміновому порядку евакуювати пацієнтів.
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Повінь у Мексиці - що відомо
Проливні дощі в Мехіко і сусідньому штаті призвели до того, що річка Тула вийшла з берегів.
Було затоплено перші поверхи підприємств і будинків в центрі Тули, розташованої в 60 милях на північ від Мехіко.
Мер Тули Мануель Ернандес Бадільо заявив, що в місті працюють рятувальні команди.
"Сьогодні головне - це порятунок життів", - сказав Ернандес.