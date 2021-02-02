Погодний колапс у США: Нью-Йорк засипало півметровим шаром снігу (фоторепортаж, відео)

У місті оголосили надзвичайний стан через негоду.

Перша сильна хурделиця вперше цього року накрила Сполучені Штати Америки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, найбільше потерпає північний схід країни. У Нью-Йорку уже намело пів метра снігу. У місті оголосили надзвичайний стан: закрили на добу школи та центри масової вакцинації від коронавірусу. Міський транспорт працює з обмеженнями.

Сніжить також у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії. Через низьку видимість уже скасували понад півтори тисячі авіарейсів, закрили кілька автомобільних трас.

Крім того, як повідомляється, синоптики прогнозують повені у прибережних районах. Людям радять за можливості пересидіти негоду вдома.

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