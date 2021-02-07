На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води та підтоплення низин

Подібне спостерігатиметься 8-9 лютого на рiчках Закарпатської області.

Карпатські річки переповняться талою водою / фото УНІАН

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають, що через підвищення рівнів води у річках Закарпатської області можливе підтоплення сільськогосподарських угідь і низин у населених пунктах.

Як повідомляється на сайті ДСНС, 8-9 лютого на рiчках Закарпатської області, на фонi високої водностi, очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,2 м над поточними рівнями на бiльшостi рiчок у межах русел, без негативних наслiдкiв.

Читайте також У Карпатах можливий схід лавин: оголошено третій рівень небезпеки"Очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав", – йдеться у повідомленні.

Також, за прогнозами, вихiд води на заплаву очiкується на річці Латориця (місто Мукачеве) та річці Стара (село Зняцево) (рiвень небезпеки жовтий).

У нижнiх течiях річки Латориця (місто Чоп) збережеться високий шар води на заплавi (рiвень небезпеки жовтий).

У нижнiх течiях річки Боржава утримається вода на заплавi з повiльним пiдвищенням рiвня води, з пiдтопленням автодороги Шаланки – Великі Ком’яти. Також можливе пiдтоплення сiльгоспугiдь сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком’яти, Малі Ком’яти (рiвень небезпеки – помаранчевий).

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