Унаслідок негоди підтоплено підвали будинків, а на дороги впали дерева.

У Запоріжжі та Запорізькому районі через сильні дощі за п’ять годин випала майже двомісячна норма опадів – 76.8 мм. Рятувальники відкачали понад 100 кубічних метрів води.

Про це повідомили в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок несприятливих погодних умов у декількох районах міста Запоріжжя впали дерева на проїжджі частини дороги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли дерева та прибрали з автошляхів", – розповіли у ДСНС.

Крім того, через велику кількість опадів сталося підтоплення підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень, а також однієї з лікарень міста.

"Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 куб.метрів води. За всіма адресами рятувальники відреагували вчасно та надали допомогу населенню. Роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються", – зазначили у службі.

Негода в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 травня до Одесу накрив проливний дощ. Було підтоплено ряд вулиць, а центр міста перетворився на бурхливу річку. Машини пересувалися затопленими дорогами як катери, а багатьом пішоходам довелося знімати взуття, аби не втратити його в бурхливому потоці.

У квітні на Буковині буревій наробив лиха. Через потужний вітер у небі літали шматки покрівлі. В одному з сіл негода розтрощила майже два десятки дахів.

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