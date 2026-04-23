'Хай воно сказиться': синоптикиня Діденко розповіла про погоду на 24 квітня

Вона попередила українців, що значного тепла поки що не передбачається.

П'ятниця, 24 квітня, в Україні буде вітряною, але опадів поменшає - дощі пройдуть лише у східних областях.

Як повідомила на сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, вітер цього дня буде північно-західного походження і досягатиме поривів 7-14, а місцями й штормових 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря залишається низькою: вночі - 2-6 градусів тепла, при проясненнях, місцями заморозки; протягом дня - 6-12 тепла.

"У Києві 24 квітня без опадів, але сильний північно-західний вітер! Найближчої ночі знову холодяка, хай воно сказиться, можливі заморозки, вдень у п'ятницю +8, +9 градусів", - повідомила Діденко і додала, що значного тепла поки що не передбачається.

Про тепло

Як повідомлялося, раніше Вазіра Мартазінова, професорка Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України (відділ фізики атмосфери) зазначила, що влітку цього року буде достатньо дощів.

Спека влітку спостерігатиметься лише в окремі дні. Так, висока температура не триматиметься і в цілому цьогорічне літо буде дуже схожим на минуле.

