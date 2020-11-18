Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця
Українців очікують температурні "гойдалки": морози змінюватимуться періодами потепління.
До кінця листопада в Україні не буде стабільної погоди: очікуються і морози, і плюсова температура.
"До 19 листопада ночами очікується 2-7 градусів морозу, а на сході України - навіть до мінус 10-12", - розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передають Факти.
Синоптик спрогнозував морози та заявивши, що українська зима стає схожою на європейську
За її словами, вдень із завтрашнього дня на сході можливий слабкий мінус до -5°. На решті території країни температура близько 0°, в Закарпатті та Одеській області - + 5°. Однак через вітер відчуття холоду не піде.
За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, до кінця листопада очікуються два періоди потепління.
"Негативні температури можливі протягом шести днів листопада. Морози в Україні будуть 19 і 20 листопада, потім 24 і 25 листопада, а також 28 і 29 листопада. Листопад принесе і шість відносно теплих днів, коли температура повітря підніметься до +2°...+4°. Потепління прогнозую на 21-23 листопада і 25-27 листопада", - сказав синоптик.
За його словами, в грудні очікується два морозних періоди: з 8 по 14 грудня (-9°...11°) і з 18 по 28 грудня (-10°...-13°).
"В цілому ж снігопади очікуються з 18 по 20 грудня і з 27 по 28 грудня",- сказав Леонід Горбань.
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