Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця

Українців очікують температурні "гойдалки": морози змінюватимуться періодами потепління.

Погода в Україні / фото УНІАН

До кінця листопада в Україні не буде стабільної погоди: очікуються і морози, і плюсова температура.

"До 19 листопада ночами очікується 2-7 градусів морозу, а на сході України - навіть до мінус 10-12", - розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передають Факти.

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За її словами, вдень із завтрашнього дня на сході можливий слабкий мінус до -5°. На решті території країни температура близько 0°, в Закарпатті та Одеській області - + 5°. Однак через вітер відчуття холоду не піде.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, до кінця листопада очікуються два періоди потепління.

"Негативні температури можливі протягом шести днів листопада. Морози в Україні будуть 19 і 20 листопада, потім 24 і 25 листопада, а також 28 і 29 листопада. Листопад принесе і шість відносно теплих днів, коли температура повітря підніметься до +2°...+4°. Потепління прогнозую на 21-23 листопада і 25-27 листопада", - сказав синоптик.

За його словами, в грудні очікується два морозних періоди: з 8 по 14 грудня (-9°...11°) і з 18 по 28 грудня (-10°...-13°).

"В цілому ж снігопади очікуються з 18 по 20 грудня і з 27 по 28 грудня",- сказав Леонід Горбань.

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