Зеленський прокоментував ідею Макрона про діалог з Росією

Це питання планують обговорити на зустрічі в Мюнхені цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону, що з росіянами треба вибудовувати не просто діалог, а чинити на них тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час онлайн-брифінгу в WhatsApp. Зокрема, глава держави пояснив, як ставиться до ініціативи Макрона про необхідність відновлення діалогу між Європою та Росією.

Як зазначив Зеленський, сьогодні він провів розмову з французьким президентом Макроном. Були обговорені деталі зустрічей української делегації в Абу-Дабі з росіянами, а також з американською стороною.

Французький лідер повідомив президенту України про зустрічі його головного дипломатичного радника Еммануеля Бонна в Москві.

"В принципі, ми домовилися більш предметно про це поговорити в Мюнхені. Я говорив, що, на мій погляд, з росіянами треба будувати не просто діалог, а тиск. Мати аргументи в руках для того, щоб тиснути на росіян. Інакше вони просто будуть ставитися до Європи без поваги. І мені здається, що вони від цього отримують задоволення", – наголосив Зеленський.

Відновлення діалогу з Росією

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Макрон закликав інших європейських лідерів відновити діалог з Росією. Він зазначив, що Франція вже відновила контакти з Москвою на технічному рівні. На його думку, втрати України та Росії у війні дають підстави задуматися над тим, як покласти цьому край.

При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що треба заохочувати ініціативи, які можуть допомогти покласти край повномасштабній війні Росії проти України.

