Названо найгірше місто Європи для нічного сну, і це не Київ

Дослідники враховували екологічні та поведінкові чинники, які впливають на якість відпочинку.

Названо найкращі та найгірші міста Європи для нічного сну, однак ані Київ, ані інші українські населені пункти, що потерпають від нічних російських атак, до цього переліку не потрапили. Як пише Daily Mail, серед найгірших - Прага, Варшава, Барселона.

"Новий рейтинг визначив міста Європи з найгіршими умовами для сну – а також ті, де туристи можуть розраховувати на справді спокійну ніч під час короткої подорожі. Європейський індекс сну 2026 року (European Sleep Index 2026) проаналізував умови для відпочинку у 25 містах, щоб встановити, де заснути найпростіше, а де – найскладніше", - пише британське видання.

Дослідники враховували екологічні та поведінкові чинники, які безпосередньо впливають на якість нічного відпочинку. Серед них – рівень шуму, світлове забруднення, якість повітря, поширеність куріння та вживання алкоголю, а також середня тривалість сну жителів і гостей міст. А от розмір міста як такий не є вирішальним чинником.

Відео дня

Відтак найгірші показники продемонструвала Прага. За нею – Варшава та Барселона. Ці міста характеризуються високим рівнем нічного шуму, концентрацією закладів із пізнім графіком роботи та значним транспортним навантаженням.

Прага отримала погані оцінки через високі показники споживання алкоголю та поширеність куріння, а також через один із найвищих рівнів шумового забруднення серед досліджених міст.

Барселона, яка стала третьою, продемонструвала найвищий рівень шуму серед усіх 25 міст. Причиною стали великий туристичний потік, активне нічне життя та щільна житлова забудова.

Де в Європі спиться найкраще

Найкращим містом Європи для сну визнано швейцарський Цюрих. До трійки лідерів також увійшли Амстердам і Стокгольм. Ці міста показали хороші результати завдяки нижчому рівню шуму та ефективному регулюванню нічної активності.

У Цюриху зафіксовано низький рівень світлового забруднення та відносно прийнятну якість повітря. Амстердам і Стокгольм, своєю чергою, активно застосовують міське планування для зменшення шуму – зокрема через створення зелених зон і продумане управління транспортними потоками.

Керуючий директор Coway Europe Родні Рю, компанії, яка проводила дослідження, зазначив: мандрівники часто вважають, що поганий сон – це неминуча частина подорожі до великого міста. Проте дані свідчать, що деякі напрямки значно краще контролюють нічні умови.

За його словами, рівень шуму та якість повітря безпосередньо впливають на те, наскільки добре людина висипається – незалежно від того, чи вона мешкає у місті постійно, чи приїхала лише на кілька днів. Поганий сон – не обов’язкова складова міського туризму, і міста, які серйозно ставляться до контролю шуму, якості повітря та нічного планування, створюють комфортніші умови як для жителів, так і для гостей.

Інші неоднозначні місця для відпочинку

Нагадаємо, згідно з дослідженням, Пхукет в Таїланді носить титул найбільш переповненого туристичного напрямку в світі. Там на кожного місцевого жителя припадає вражаюча кількість туристів - 118 осіб.

Водночас Пхукет - один з кращих пляжних курортів Таїланду, всьому світу відомі його розкішні піщані пляжі, серед яких такі знамениті, як Ката і Карон. Відвідувачі можуть зіткнутися з сильним перенаселенням, особливо в високий сезон.

Вас також можуть зацікавити новини: