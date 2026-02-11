Уряд запускає безвідсоткові кредити для українців, які переїжджають через надзвичайні ситуації

Кошти призначені для облаштування на новому місці.

В Україні запускають механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі. Гроші можна отримати для облаштування на новому місці.

"Завдання держави – допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини", – додала очільниця уряду.

Новий механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику у розмірі до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн).

Строк повернення коштів становитиме до 15 років. Відсотки банкам буде компенсувати держава, таким чином для отримувачів ця позика буде безвідсотковою.

"Кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі", – пояснила Свириденко.

Як скористатися новою підтримкою

Для того, щоб отримати позику, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.

Після розгляду документів та погодження уповноважений банк виплачує кошти. Банк буде визначено за результатом конкурсу.

"Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори", – зауважила премʼєрка.

Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів, необхідних для отримання позики, найближчим часом опублікує МВС.

Інші програми підтримки для українців

У грудні 2025 року уряд розширив програму кредитування "єОселя" на ще одну категорію українців. Так, мобілізованим під час воєнного стану військовослужбовцям дозволили отримати пільгову іпотеку під 3%.

Раніше в Україні запрацювала програма раннього скринінгу здоров’я для українців старше 40 років. Вона дозволить виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми психічного здоровʼя.

