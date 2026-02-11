Удари по енергетиці наближають Україну до останнього буфера ядерної безпеки, - Bloomberg

Якщо РФ зможе від'єднати українські АЕС від мережі, це поставить Європу у дуже небезпечне становище.

Україна офіційно попередила світ, що подальші російські атаки на українську енергетику загрожують ядерною катастрофою через ситуацію з безпекою на трьох українських АЕС, що досі працюють.

Як пише Bloomberg, цього тижня посол України в Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) поінформував представників інших країн про небезпеку аварійного відключення українських АЕС.

"Будь-яка подальша деградація інфраструктури передачі енергії значно збільшить ймовірність того, що атомним електростанціям доведеться покладатися на аварійні дизельні генератори для підтримки основних функцій безпеки, тим самим підвищуючи загальний профіль ядерного ризику", – йдеться у дипломатичній ноті, яку поширило українське посольство.

Bloomberg зауважує, що в Україні є 10 вузлових електропідстанцій, які поєднують Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську АЕС з єдиною енергосистемою. Якщо РФ знищить ці підстанції, АЕС будуть відрізані від енергосистеми і будуть змушені зупинити реактори, припинивши вироблення електроенергії.

Зазначається, що атомні електростанції, навіть коли не працюють, все одно потребують значної кількості електроенергії для підтримки власних систем безпеки. Без постійного енергоживлення цих систем існує ризик перегріву ядерного палива всередині активної зони реактора, що потенційно може призвести до небезпечного викиду радіації.

Якщо відрізати АЕС від енергосистеми, забезпечити роботу цих систем можна буде лише за рахунок дизельних електрогенераторів. Але це буде останній рубіж, що відділятиме Європу від нового "чорнобиля".

"Очікується, що спостерігачі МАГАТЕ в Україні нададуть детальну оцінку ризиків до наступного місяця", – пише Bloomberg.

Українські АЕС: останні новини

Як писав УНІАН, за час війни українським енергетикам неодноразово доводилося "глушити" виробництво електроенергії на АЕС через російські удари по енергосистемі. Останній такий випадок трапився в ніч проти 7 лютого.

Експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський в коментарі журналістам запевняв, що подібні "розвантаження" реакторів не становлять реальної загрози, оскільки на АЕС є надійні протоколи безпеки.

