Чи може війна в Україні закінчитися до літа: Зеленський назвав умови

За словами президента, це залежить не тільки від України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, від чого залежить завершення війни Росії проти України до червня. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу у WhatsApp.

У президента запитали, чи вважає він, що завершення війни може відбутися до літа цього року. За словами Зеленського, це залежить не тільки від України.

"Залежить від Америки, яка повинна тиснути. Вибачте, що кажу "повинна", але по-іншому не виходить, - повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але і з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - сказав президент.

Він також пояснив, за яких обставин це може відбутися.

"Поетапність цього процесу для українців залежить передусім від гарантій безпеки. Знати - не тільки вірити, а знати, - що у майбутньому неможлива агресія Росії. Або, якщо вона все ж піде на це, ми будемо не наодинці і буде сильний захист", - наголосив глава держави.

Він додав, що йдеться про гарантію безпеки передусім від Сполучених Штатів Америки "з сильним military-пакетом тощо". Тому, підкреслив Зеленський, підписання цієї угоди залежить сьогодні виключно від США.

Відбудова України

Як розповів президент, відбудова нашої держави, її економічна стійкість залежать сьогодні від Prosperity package [пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни].

"Тут нам потрібні і американці, і готовність Європи долучитись відповідно до цих процесів. Наша сторона до цього готова", - сказав Зеленський.

Питання Донбасу

За його словами, якщо це буде, то далі рух спрямовуватиметься до мирного плану із 20 пунктів.

"Безумовно, це паралельні процеси, але я вважаю, що та чи інша послідовність щодо впевненості для наших людей все-таки потрібна. Тож ідемо до плану з 20 пунктів, якщо ми знайшли кроки назустріч тим чи іншим можливим речам щодо питання сходу нашої держави, частини нашого сходу, частини Донецької області. Поки що в питаннях території у нас погляди різні", - додав Зеленський.

Референдум

Глава держави пояснив, коли може настати момент для оголошення референдуму.

"Якщо знайдемо можливості, то підемо із планом з 20 пунктів, який повинен поважати українців. Безумовно, передусім, підемо на референдум. І я думаю, що, у принципі, ви запитуєте про такі терміни, - можна все це встигнути до літа", - сказав президент.

Чи може Трамп змусити Путіна піти на компроміси

У президента запитали, чи зможе Україна продовжити захищатися без американців.

"А чому ми повинні з вами розглядати ситуацію без американців? Не ми агресор, а Росія. Не ми продовжуємо війну, а Росія. Не ми не хочемо зупинятись! Не хоче поки що зупинятись Російська Федерація. То чому через нас американці вийдуть із процесу? На мій погляд, це не чесно", - зазначив президент.

При цьому, на думку президента, вихід із переговорному процесу не відповідатиме жодним інтересам.

"Я вірю в те, що Трамп зможе змусити Путіна на ті чи інші компроміси. І на мій погляд, виходити з цього процесу не в інтересах ні наших, ні американців, і не росіян, якщо чесно", - сказав Зеленський.

США пропонують завершити війну до літа

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Зеленський розповів, що Сполучені Штати виступили із пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну. За словами президента, імовірно, якщо цього не станеться, то слід очікувати тиску від американців. Також він повідомляв, що військові 4-5 лютого на зустрічі в Абу-Дабі обговорили технічні аспекти моніторингу припинення вогню Україною, Росією і з боку США в разі політичного рішення припинити війну.

