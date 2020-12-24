Сніг, сильний вітер та весняне тепло: синоптик розповіла українцям про погоду на католицьке Різдво
На північному сході та у східній частині України погода суттєво ускладниться.
Завтра, 25 грудня, на католицьке Різдво, в Україні очікуються дощі, сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний вітер та весняне тепло.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Найближчої ночі дощі пройдуть практично повсюди, окрім східних областей, Дніпра з районами та Запоріжжя. Переходитиме дощ у сніг хіба що у Карпатах та на Сумщині", - написала вона.
Вдень потужна фронтальна зона переміститься східніше і тому в більшості центральних областей, на північному сході та в східній частині України суттєво ускладниться погода - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.
На решті території України, хоча й опади послабнуть та припиняться, все одно домінуватиме волога повітряна маса. Вітер західного, південно-західного напрямків буде поривчастим і навіть подекуди із штормовими поривами.
Температура повітря протягом дня очікується +2°...+6°, у південній частині буде, як навесні, +5°...+11°.
У Києві найближчої ночі литиме дощ, завтра вдень припиниться. Вітер у столиці буде західного, південно-західного напрямків. Температура повітря завтра вдень становитиме +2°...+5°.
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