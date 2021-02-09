Намете до 20 сантиметрів снігу: у Києві очікуються хуртовини
Киян попереджають, що складні погодні умови утримаються протягом усього тижня.
У Києві 11-12 лютого очікується зниження температури, значний сніг, хуртовини та снігові замети.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.
«Удень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг та мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу. А також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, 12 лютого очікується зниження температури: вночі до 10-12° морозу, вдень до 8-10° морозу.
Сніг припиниться: у Києві завтра буде хмарно з температурою -4°
Завтра, 10 лютого, на дорогах столиці очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Міська влада наголошує, що протягом усього тижня утримаються складні погодні умови. Киян просять за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.
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