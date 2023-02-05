Крижане повітря принесли вітру з Арктики.

У США зафіксовано новий рекорд найнижчої температури повітря: -42 градуси за шкалою Цельсія. Про це пише The Washington Post.

Рекордні холоди зафіксували на вершині гори Вашингтон у штаті Нью-Гемпшир. Датчики термометрів показали -42 градуси Цельсія, що перевершує старий рекорд 1963 року.

Видання зазначає, що приблизно такі температури фіксуються на Марсі.

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"Екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного потоку змусив найвищу гору на північному сході здаватися іншою планетою", - пише видання.

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