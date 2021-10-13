Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки, а тепер стає "елементом культури" і для українців.

Україну накрило величезною хмарою смогу. Зона брудного повітря поширюється по всій країні.

Сумними спостереженнями на своїй сторінці в Facebook поділився експерт по роботі житлово-комунального господарства Олег Попенко.

За словами Попенка, хмара смогу є наслідком не тільки вітру і погоди. Розширення зони брудного повітря також обумовлено сезонним початком опалювального сезону в сільській місцевості, спалюванням листя, дров і вугілля.

"Вже завтра і післязавтра ось ця жахлива червоно-чорна пляма розшириться до Києва, зараз вона в районі Черкас і Полтави", - вказав експерт.

Читайте такожБрудне повітря погіршує перебіг коронавірусу-ВООЗЗа словами Попенка, хмара смогу є наслідком викидів шкідливих речовин в атмосферу. Експерт вже кілька років відстежує ці процеси в Україні та вже зауважив, що величезна хмара смогу стабільно з'являється у нашій країні на початку і в середині жовтня. Він із сумом вказав, що така ситуація вже стала "елементом нашої культури".

"Така кількість викидів буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки і у великих мегаполісах", - зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Київ знову потрапив у ТОП-10 міст світу з найбруднішим повітрям.

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Автор: Поліна Кузенко