Синоптик розповіла, чи надовго до України прийшло потепління

12:21, 21 січня 2021
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Потепління в Україні протримаються кілька днів, а до кінця місяця знову похолодає.

Потепління в Україні протримається кілька днів / фото УНІАН
Потепління в Україні протримається кілька днів / фото УНІАН

В Україну прийшло потепління, проте вже до кінця місяця знову спостерігатиметься зниження температури.

Стало відомо, яка погода чекає на українців у лютому

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають "Факти".

За словами синоптика, ослаблення морозів буде спостерігатися 21 і 22 січня.

"Ночами очікується 2-7 градусів морозу, вдень термометри покажуть 0-5 градусів тепла. 23 і 24 січня ночами очікується невеликий мінус, вдень 2-8 градусів тепла. З 24 по 26 січня можливі дощі з мокрим снігом", - розповіла синоптик. 

Однак, за її словами, вже в кінці місяця буде спостерігатися зниження температури до -7°.

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Автор: УНІАН

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