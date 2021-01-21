Синоптик розповіла, чи надовго до України прийшло потепління

Потепління в Україні протримаються кілька днів, а до кінця місяця знову похолодає.

Потепління в Україні протримається кілька днів / фото УНІАН

В Україну прийшло потепління, проте вже до кінця місяця знову спостерігатиметься зниження температури.

Читайте також Стало відомо, яка погода чекає на українців у лютому

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають "Факти".

За словами синоптика, ослаблення морозів буде спостерігатися 21 і 22 січня.

"Ночами очікується 2-7 градусів морозу, вдень термометри покажуть 0-5 градусів тепла. 23 і 24 січня ночами очікується невеликий мінус, вдень 2-8 градусів тепла. З 24 по 26 січня можливі дощі з мокрим снігом", - розповіла синоптик.

Однак, за її словами, вже в кінці місяця буде спостерігатися зниження температури до -7°.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: