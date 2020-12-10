Тремтіли стіни, на будинках з'явилися тріщини: в Росії стався потужний землетрус (відео)

Серйозних руйнувань і постраждалих немає.

Епіцентр землетрусу знаходився в озері Байкал : ілюстрація / Фото Chris Marquardt / flickr.com/photos/nubui

Землетрус стався в четвер в Кабанському районі Бурятії, Росія.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Головне управління МНС по Іркутській області.

"Інтенсивність в епіцентрі-7,6, магнітуда - 5,5, енергетичний клас - 14,0. Відчувалося в Іркутську 5-6", - сказали в прес-службі.

У прес-службі МНС Росії повідомили, що епіцентр землетрусу знаходився в дельті озера Байкал.

"На території Кабанського району зареєстрована сейсмоподія магнітудою 7,6. Епіцентр знаходився в дельті озера Байкал в 16 км на північний захід від селища Дубініно",-сказали у відомстві.

Поштовхи відчувалися у Кабанскому, Прибайкальскому, Іволгинському, Заграєвскому, Селенгінському, Тарбагатайському районах і в місті Улан-Уде.

Близько 20 шкіл і ще ряд соцустанов в Іркутську постраждали від землетрусу: на стінах з'явилися тріщини, але загрози вони не представляють, повідомляє прес-служба адміністрації міста з посиланням на заступника мера – голову комітету з соціальної політики і культури Віталія Баришнікова, повідомляє РИА Новости.

"У 18 школах зафіксовані невеликі тріщини, обсипалася штукатурка. Також виявлені тріщини в декількох дошкільних установах. Однак дані пошкодження не становлять загрози", - сказав Баришніков.

На даний момент повідомлень про руйнування і постраждалих не надходило. Проводиться обстеження об'єктів життєзабезпечення населення та енергетики.

Виверження вулкана в Росії

Потік з Ключевського вулкана спустився вниз на 1,5 км за кілька годин.

"8 грудня вночі на південний схил Ключевського вулкана почав виливатися новий лавовий потік і за кілька годин спустився вниз на відстань близько 1,5 км.в цей же час лавовий потік в Апахончиському жолобі на північно-східному схилі різко зменшив інтенсивність», - повідомили у вулканстанції.

Вчені припускають, що сталося обвалення південної кромки кратера Ключевського вулкана.

Виверження Ключевського вулкана відновилося після двомісячної перерви в перших числах жовтня. До цього він проявляв активність з листопада 2019 по липень 2020 року.