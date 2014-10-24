Бойовики отримали вказівку вивезти всіх поранених з лікарень Донецька - журналіст
Бойовики отримали вказівку вивезти всіх своїх поранених з лікарень Донецька до 26 жовтня.
Про це повідомив головний редактор видання Острів Сергій Гармаш в Твіттері, посилаючись на "інсайдерську інформацію".
На його думку, це може свідчити про підготовку провокацій з боку бойовиків до дня виборів.
Читайте такожВлада докладе всі зусилля для забезпечення безпеки виборців 26 жовтня - Порошенко"Інсайд. У Донецьку террам поставлено завдання вивезти ВСІХ своїх поранених з лікарень до 26 жовтня. Ймовірно, готують провокацію в день виборів", - написав Гармаш.
Раніше повідомлялося, що в підвалах донецького арт-центру "Ізоляція" бойовики утримують більше сотні людей.
Інсайд. У Донецьку террам поставлено завдання вивезти ВСІХ своїх поранених з лікарень до 26 жовтня. Ймовірно, готують провокацію в день виборів.
- Сергій Гармаш (@s_garmash) 23 Жовтень 2014