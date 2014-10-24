Бойовики отримали вказівку вивезти всіх поранених з лікарень Донецька - журналіст

Про це повідомив головний редактор видання Острів Сергій Гармаш в Твіттері, посилаючись на "інсайдерську інформацію".

На його думку, це може свідчити про підготовку провокацій з боку бойовиків до дня виборів.

Читайте такожВлада докладе всі зусилля для забезпечення безпеки виборців 26 жовтня - Порошенко"Інсайд. У Донецьку террам поставлено завдання вивезти ВСІХ своїх поранених з лікарень до 26 жовтня. Ймовірно, готують провокацію в день виборів", - написав Гармаш.

Раніше повідомлялося, що в підвалах донецького арт-центру "Ізоляція" бойовики утримують більше сотні людей.