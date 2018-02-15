В охочих отримати посвідку на проживання у Польщі українців тепер запитують про ставлення до Бандери - ЗМІ

Стало відомо, що один заявник отримав відмову, хоча його діди та батько мали польське громадянство.

У громадян України, які хочуть отримати посвідку на проживання у Польщі, запитують про їхнє ставлення до Степана Бандери та УПА.

Якщо аплікант вагається або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявки відхиляються, передає "ЄвроПравда", посилаючись на RP.pl

Повідомляється, що таку інформацію підтвердила лідерка організації "Євромайдан Варшава" Наталія Панченко.

За словами Панченко, таким чином створюються можливості для маніпуляцій та зловживань зі сторони посадових осіб, які аналізують відповідь заявника.

Читайте такожНа консульстві Польщі у Києві вивісили "дошку польських злочинів проти України" (фото, відео)"Люди мають документи, що підтверджують їхнє походження, однак якщо вони не достатньо рішучі у своїй відповіді щодо Бандери - то тоді до побачення, Польща", - розповіла вона.

Повідомляється, що один заявник отримав відмову, хоча його діди та батько мали польське громадянство.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до діяльності ОУН-УПА, він відповів: "А хіба я знаю, ніколи не був у цих зв'язках, тому я не знаю. У кожного своя правда. Кажуть, вони були в Польщі та Україні. Ніколи у це не вникав".

Інше питання стосувалося трагедії на Волині. "Я чув, та чув, що недавно вийшов фільм. Але там були замішані московити, то дійсно невідомо хто і що зробив ... Багато людей загинуло, це тільки відомо."

В адміністрації Мазовецького воєводства пояснили, що така відповідь означає, що громадянин України знає про діяльність ОУН/УПА, однак він не хоче сказати нічого поганого про організацію.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 лютого у польському Сенаті (а перед цим і в Сеймі) відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам’яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в 1925-1950 років.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав цей закон, попри критику, зокрема з боку Ізраїлю, США, України. 6 лютого Верховна Рада України засудила ухвалений у Польщі закон. Українські депутати закликали президента Польщі «скористатися своїми конституційними повноваженнями і спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність і доброзичливість».