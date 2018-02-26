Муженко: ЗСУ розпочинає перехід до автоматизованої системи управління військами

За словами Віктора Муженка, деякі елементи єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) збройними силами, у тестовому режимі працюють вже зараз.

Основні елементи автоматизованої системи управління військами будуть створені до кінця 2018-го року.

Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, повідомляє «Радіо Свобода».

«Процес іде. До кінця поточного року вже основні елементи такої системи на різних рівнях, починаючи від тактичного, і закінчуючи оперативним, будуть створені. Але сам процес введення цієї системи, я думаю, займе ще кілька років, як мінімум», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

За словами Віктора Муженка, деякі елементи єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) збройними силами, у тестовому режимі працюють вже зараз.

«Наприклад, система «Дельта». Вже у тестовому режимі вона використовується і застосовується, зокрема, і в зоні АТО безпосередньо для управління підрозділами, які виконують бойові завдання. Є й інші системи. Є і система «Кропива», і є відповідна система автоматизованого управління протиповітряною обороною», – зазначив начальник Генштабу.

Читайте такожМи повинні бути готовими до широкомасштабної агресії Росії – МуженкоВін наголосив, що пришвидшення цього процесу залежить від багатьох факторів, зокрема, «фінансового ресурсу», а також «від партнерів у поставці відповідного обладнання». Окрім цього, триває процес «дооформлення відповідної технічної документації» і створення системи захисту інформації.

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий Генштаб освоювати нові технології, Віктор Муженко сказав, що «триває постійний процес навчання».

«Ми проводимо навчання і здійснюємо, вже як керівники, реальне управління. Це є прийняття рішень, використання відповідного обладнання, застосування відповідних систем і таке інше. Перспективу бачимо у створенні ефективної системи управління на базі високотехнологічного обладнання», – запевнив Муженко.

Рівень автоматизації управління в ЗСУ, за висновками експертів Центру дослідження армії (ЦДАКР), наразі не перевищує 30%. Якнайшвидше запровадження єдиної автоматизованої системи управління військами здатне на 40% «покращити реагування на військові атаки» і зменшити втрати особового складу.