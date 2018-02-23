Нардеп розповів, коли зміниться формат АТО на Донбасі

У результаті змін на чолі вертикалі військового управління будуть Генштаб і головнокомандувач, тобто президент.

Щоб змінити формат військових дій на Донбасі, керівник Антитерористичного центру при СБУ має ухвалити рішення про завершення АТО, а президент України - про початок заходів із забезпечення національної безпеки.

Таке пояснення дав секретар комітету ВР з нацбезпеки, нардеп від БПП Іван Вінник в ефірі "112 Україна".

"Для того, щоб припинити АТО, треба відповідне рішення першого заступника СБУ, який відповідає за боротьбу з тероризмом. Для того, щоб оголосити заходи із забезпечення національної безпеки (саме так називається новий режим застосування військ, передбачений законом, який сьогодні опубліковано у "Голосі України"), треба відповідне рішення президента, й у подальшому Генштаб створює вертикаль управління на чолі з керівником Об’єднаного оперативного штабу, який буде здійснювати у відповідному районі загальну кореляцію військами і забезпечувати національну безпеку Україні", - сказав Вінник.

Він уточнив, що на чолі вертикалі військового управління будуть Генштаб і головнокомандувач. Він додав, що в Україні згідно з чинною Конституцією головнокомандувач - це президент.

Читайте такожПорошенко: закон про деокупацію Донбасу "суттєво посилює правову базу" для застосування ЗСУУ відповідь на питання, хто ще має увійти до штабу об'єднаних сил, він сказав: "У ст. 8 закону є вичерпний перелік, кого можна залучити для здійснення заходів забезпечення національної безпеки, це весь перелік наших військових формувань… Можна залучати інших осіб, можуть бути залучені лікарі, які у разі участі у відповідному контингенті отримують статус учасника бойових дій і повноцінний соціальний захист з тим, що отримують військовослужбовці".

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, в "Голосі України" опублікували закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу. Документ набуде чинності 24 лютого.