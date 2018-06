Латвійський міністр порівняв Росію з Третім рейхом через Пореченкова

Про це він написав у Твіттері.

"Багато схожого між Третім рейхом, СРСР і сучасною Росією. Актори стріляють з кулеметів, заклики винищувати цілі народи, ми мусимо зупинити це", - написав він.

Також Рінкевич заявив, що "актора-бойовика" Пореченкова у Латвії не чекають.

Читайте такожПореченков вважає Донецьк "тиром"Нагадаємо, російський актор Михаїл Пореченков побував у контрольованому проросійськими терористами українському Донецьку й опинився після цього в центрі скандалу. На сайтах бойовиків поширене відео, на якому Пореченков, одягнутий у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета.

