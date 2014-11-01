Латвійський міністр порівняв Росію з Третім рейхом через Пореченкова
Латвійський міністр Едгар Рінкевич порівняв Росію з Третім рейхом і пообіцяв не пускати в країну актора Михаїла Пореченкова.
Про це він написав у Твіттері.
"Багато схожого між Третім рейхом, СРСР і сучасною Росією. Актори стріляють з кулеметів, заклики винищувати цілі народи, ми мусимо зупинити це", - написав він.
Також Рінкевич заявив, що "актора-бойовика" Пореченкова у Латвії не чекають.
Читайте такожПореченков вважає Донецьк "тиром"Нагадаємо, російський актор Михаїл Пореченков побував у контрольованому проросійськими терористами українському Донецьку й опинився після цього в центрі скандалу. На сайтах бойовиків поширене відео, на якому Пореченков, одягнутий у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета.
Ārlietu ministrs @edgarsrinkevics paziņo, ka "karojošais aktieris" Porečenkovs Latvijā nav gaidīts http://t.co/q4asXtIF0x
— Diena (@DienaLv) 1 Листопад 2014
Many similarities btwn the Third Reich, USSR, modern RU, actors firing machine guns, calls to exterminate entire nations, we must stop it
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 Листопад 2014