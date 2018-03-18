У Львові провели віче проти незаконних виборів президента РФ у Криму (фоторепортаж)

На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралися військовослужбовці, кримські татари, а також студенти

У центрі Львова сьогодні відбулося громадське віче «Ні – виборам в Криму!».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралося близько 100 громадян, серед яких були військовослужбовці, кримські татари, а також студенти Національного університету ім. І. Франка, де навчається чимало вимушених переселенців з Криму.

Присутні тримали державні прапори України, прапори кримських татар, а також плакати з написами: «Ні – виборам в Криму», «Студенти Франкового вишу проти путінських виборів», «Чужого не треба – свого не віддам», «Крим хоче додому», «Крим – не Кремль».

До присутніх звернувся український військовий, морський офіцер, капітан ІІ рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України, заступник голови Спілки офіцерів України в Севастополі Тимур Баротов.

«Сьогодні в Криму чиниться черговий злочин Кремля. І ми всі є його свідками. Злочин, наслідком якого стане міжнародний суд та міжнародний трибунал. Те, що ми сьогодні зібрались тут, на ще один крок наближає нас до перемоги», - зазначив він.

У свою чергу, активіст Революції гідності, колишній політв’язень, радник міністра закордонних справ України Юрій Яценко, звертаючись до учасників віче наголосив, що головне завдання – донести до міжнародної спільноти правду про те, що Україна про Крим не забула.

Читайте такожЗолотий Путін, ведмідь і балалайка: активісти блокують вхід до посольства РФ у Києві (фото, відео)

«Події у Криму пов’язані з моєю особистою історією. Коли Росія окупувала Крим, прямо із номеру готелю мене забрали спецслужби окупанта лише за те, що я був активістом Майдану. Я був першим українським політв’язнем. Рік катувань, карцерів, камери-одиночки, камери із психічнохворими людьми, - але сьогодні я з вами. Чим швидше ми зрозуміємо, що потрібно діяти раціонально, тим швидше ми врятуємо себе. Ми мусимо розуміти, що гібридна війна – це не лише військові дії, це інформаційна війна. Наше з вами завдання – донести до міжнародної спільноти правду. Україна про Крим не забула. Це наша невід’ємна частина», - зазначив Яценко.

На завершення віче учасники розгорнули кількаметровий Прапор України і спільно виконали Державний гімн України та гімн кримських татар.

За інформацією Головного управління Національної поліції України у Львівській області, під час віче порушень громадського порядку зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, також у Львові продовжується акція протесту активістів ВО «Свобода» і «Правого сектору», які пікетують Генконсульство РФ для недопущення голосування росіян за президентських виборах.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

У Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою та скоординованою позицією української влади щодо недопущення 18 березня росіян в дипломатичні представництва РФ на території Україні, тому що проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.