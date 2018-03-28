Депутати Ради пропонують боротися зі спамом з допомогою великих штрафів

Спам визначається відповідно до законопроекту наступним чином: "масова розсилка рекламних повідомлень, на отримання яких абоненти не дали згоди".

Депутати Верховної Ради Костянтин Усов, Леонід Ємець і Борислав Береза зареєстрували законопроект №8186 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму».

Проект писався спільно з колективом авторів і є «першим законопроектом від Фейсбуку» - зазначає Костянтин Усов.

Спам визначається відповідно до законопроекту наступним чином: «масова розсилка рекламних повідомлень, на отримання яких абоненти не дали згоди». Бізнесу і приватним особам забороняється розсилати спам, а операторам зв'язку - приймати замовлення на масову розсилку, якщо замовник не може довести, що абоненти погодилися отримувати повідомлення. За умисне поширення спаму на спамерів і операторів стільникового зв'язку будуть накладатися штрафи від 500 до 1000 прожиткових мінімумів (від 850 000 грн до 1,7 млн грн) або обмеження волі до трьох років.

Один з авторів законопроекту Тарас Котов зазначає: «Оператори стільникового зв'язку явно не зацікавлені в перемозі над спамом – кожен місяць вони заробляють на цьому великі гроші. Наш авторський колектив (я, Андрій Ткаченко, Антон Ходза, Ігор Щедрін і Ніколь Борман) запропонував законодавче рішення: замовникам масових розсилок і операторам потрібно буде підтверджувати, що абоненти дали згоду на отримання SMS. Штрафи, передбачені нашим законопроектом (до 1,7 млн грн) досить істотні, щоб оператори зв'язку вперше почали турбуватися про боротьбу зі спам-розсилками.

Публічне обговорення проекту тривало чотири місяці, причому оператори мовчали. Тепер законопроект будуть розбирати на комітеті з інформатизації і зв'язку ВРУ. Сподіваємося, що його поставлять на голосування якомога швидше. Перемогти спам – така народна воля».

Приєднався до ініціативи і український онлайн-сервіс Uklon – компанія консультувала авторський колектив законопроекту:

«Uklon приєднався до створення законопроекту про SMS-спам! До Верховної Ради подали проект закону, який покладе край роботі спамерів, які дратують всіх нас нав'язливою SMS-рекламою. Ми консультували робочу групу авторів законопроекту і дуже раді, що боротьба зі спамом вийшла на новий рівень і може нарешті стати успішною.

З самого початку роботи в Україні ми постійно боролися з бажанням партнерів використовувати номери наших клієнтів в спам-розсилках. Ми переконували, вживали заходів, санкції, розривали контракти – все було даремно. Так ми прийшли до висновку, що корінь проблеми – у операторів, які приймають замовлення на масову розсилку текстів без перевірки, чи замовляли ці тексти самі користувачі. Принцип відповідальності операторів за розсилку спаму автори вклали в основу законопроекту. Тому вперше є шанс, що "він реально запрацює".

Розповсюджувачі спаму протягом трьох місяців після набуття №8186 чинності, повинні повідомити користувачів про підписку на розсилку і дати можливість від неї відмовитися через гіперпосилання та/або зворотне повідомлення відправнику зі словом «Стоп».