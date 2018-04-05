МЗС Росії вручив ноту протесту українського повіреному у зв'язку з арештом судна "Норд"

Російська сторона зажадала негайного звільнення «незаконно затриманих російських громадян, повернення судна «Норд» його законному власнику».

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах України у зв'язку із затриманням судна «Норд» з окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«3 квітня до МЗС Росії було запрошено тимчасового повіреного у справах України в РФ. Йому була вручена нота з рішучим протестом у зв'язку з неправомірним затриманням Держприкордонслужбою України 25 березня в Азовському морі російського риболовецького судна «Норд», відконвоюванням його до порту Бердянськ та незаконним утриманням під вартою екіпажу в складі 10 громадян Росії», - сказала Захарова.

Читайте також"Ситуація з "Нордом" може бути спланованою провокацією з боку Росії для "легітимізації" розгортання військово-морського угруповання РФ в Азовському морі"

За її словами, представнику української сторони вказали, що російські моряки містяться в нелюдських умовах, до них не допускаються російські консульські співробітники.

«Заявлено, що подібні дії не відповідають положенням договору між РФ і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року і є грубим порушенням угоди між Комітетом РФ з рибальства і Держкомітетом України з рибного господарства і рибної промисловості з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 року», - сказала Захарова.

Вона заявила, що російська сторона зажадала негайного звільнення «незаконно затриманих російських громадян, повернення судна «Норд» його законному власнику» і недопущення «подібних провокацій у майбутньому».

Вона також обурена, що капітана судна відправлено співробітниками СБУ до Херсона.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали рибальське судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ. Судно з екіпажем було відконвойоване до порту Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вимагають від України звільнити екіпаж судна.

У Генпрокуратурі України повідомили, що 31 березня капітану судна «Норд» - громадянину України - оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду і виїзду на/з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу України.