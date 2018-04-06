КСУ візьметься за скасування депутатської недоторканності

Початок засідання заплановано на 11.00.

Конституційний суд призначив розгляд законопроекту про скасування депутатської недоторканності на середу, 11 квітня.

Про це йдеться у порядку денному засідань суду.

"Розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) вимогам статей 157 і 158 Конституції України у формі письмового провадження", - йдеться у запланованому порядку денному. Початок об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновків два законопроекти про внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

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Один з них, зареєстрований президентом, - «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Інший – «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), який подали 158 депутатів. Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані». Також проектом закону вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до процедури, для ухвалення змін до Конституції спочатку законопроект направляється до КС для отримання висновку. Після його отримання проект закону розглядається парламентом і попередньо схвалюється мінімум 226 голосами. А остаточне прийняття може відбуватися не раніше ніж на наступній черговій сесії ВР і має ухвалюватися мінімум 300 голосами.