МЗС про хіматаку в Сирії: РФ перетворила Європу та Близький Схід на полігон випробування своєї зброї

МЗС України виступає за притягнення до відповідальності усіх винних у вбивстві людей в сирійській Думі.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що виступає за притягнення до відповідальності виконавців та замовників вбивства людей у сирійському місті Дума.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з ймовірним застосуванням 7 квітня в сирійському місті Дума хімічної зброї, жертвами якого стали десятки мирних жителів», - йдеться у заяві.

Як зазначили у відомстві, «Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності».

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«Останні події в Думі та Солсбері підтверджують важливість вжиття невідкладних кроків для унеможливлення застосування хімічної зброї в майбутньому», - заявили в МЗС.

«У цьому зв’язку вкотре наголошуємо на відповідальності Росії, яка перетворила Європу та Близький Схід на полігон випробування своєї зброї», - зазначається у заяві.

Підкреслюється, що Україна очікує на результати розслідування, яке має бути проведено Місією Організації із заборони хімічної зброї зі встановлення фактів, і акцентує на необхідності притягнути до відповідальності не тільки виконавців цього жахливого злочину, але й їхніх міжнародних спонсорів.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, внаслідок атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Його оточено сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації та артилерії.