У СБУ визнали, що в найближчі 4-5 років Україна не зможе повернути Донбас

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За його словами, з урахуванням поточної ситуації на сході України, конфлікт буде мати затяжний характер і навряд чи вирішиться в найближчі роки. "Думаю, що на це піде 4-5 років, щоб Україна могла відновити контроль на цій території", - сказав він.

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Нагадаємо, в лютому 2014 року Росія почала військову агресію проти України і незаконно анексувала півострів Крим, частину Донецької і Луганської областей . У квітні Україна почала антитерористичну операцію на Донбасі з участю співробітників МВС, СБУ, збройних сил, Державної прикордонної служби та інших підрозділів.

В результаті бойових дій в Луганській і Донецькій областях, за даними ООН, станом на кінець жовтня "вбито, щонайменше, 4035 осіб (з урахуванням 298 загиблих на збитому Boeing) і 9336 - поранені". Між тим, сьогодні спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що з початку проведення АТО на Донбасі станом на 11 листопада загинули 1052 українських військовослужбовців.