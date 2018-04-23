Небезпечна ініціатива, або Чому не можна позбавляти кримчан українського громадянства

У Криму чимало людей, які з різних причин і міркувань, навіть опинившись на окупованій Росією території, все-таки зберегли українське громадянство і українські паспорти. Тобто намагаються зберігати певний зв’язок із Україною. Тепер же президент Петро Порошенко пропонує позбавляти українського громадянства тих людей, які взяли участь у недавніх президентських «виборах» у Криму.

Чому подібна ініціатива з’явилася саме зараз і навіщо? Думаю, це один із елементів активізації зовнішньої і внутрішньої політики української влади на «російському напрямку», яка спостерігається після ухвалення «закону про реінтеграцію Донбасу». Ця ініціатива продовжує лінію кроків, які тільки «накручують» ситуацію і посилюють конфронтацію.

Втім, така ідея президента спрямована на те, щоб, з точки зору української держави, покарати людей, які вчинили дії, які ми кваліфікуємо як зраду — взяли участь спочатку в референдумі, а тепер у «виборах» президента РФ. Бо, якщо ці люди мають російські паспорти, це є підставою, щоб позбавити їх українських паспортів, адже, згідно з українським законодавством, подвійне громадянство не дозволене. А ті, хто взяв участь у виборах, мають російські паспорти, тому що з українськими їм би не дозволили проголосувати.

Втім, така ідея президента спрямована на те, щоб, з точки зору української держави, покарати людей, які вчинили дії, які ми кваліфікуємо як зраду — взяли участь спочатку в референдумі, а тепер у «виборах» президента РФ

Проте, як на мене, щодо Криму Україні не варто здійснювати офіційні кроки, спрямовані не проти російського керівництва чи окупаційної влади, а проти мешканців Криму, українських громадян. Адже, Київ постійно наполягає на тому, що Крим — це Україна, а це значить, мешканці Криму є українськими громадянами. Відповідно, з цими людьми потрібно налагоджувати усілякі контакти — формальні і неформальні, офіційні і неофіційні, а не рвати зв’язки, позбавляючи українського громадянства. А такі репресивні заходи, як, зокрема, позбавлення громадянства України, задають іншу лінію української державної політики стосовно мешканців Криму.

Вважаю, Україна, навпаки, мала б обрати по відношенню до мешканців Криму іншу лінію поведінки, а саме — забезпечити нехай і теоретичну можливість вибору для тих людей, які хочуть зберегти українське громадянство. Україна мала б на всіх рівнях зацікавлювати мешканців Криму в тому, щоб зберігати зв’язок з Україною. В тому числі і через громадянство. Нехай і напівлегально. Тобто Україні краще було б дати мешканцям Криму можливість зберегти українське громадянство і зацікавити їх у цьому.

Україна мала б на всіх рівнях зацікавлювати мешканців Криму в тому, щоб зберігати зв’язок з Україною. В тому числі і через громадянство

До того ж, українській владі не слід забувати, що для багатьох мешканців Криму відмова від російського паспорта створює додаткові загрози, виклики і небезпеки. В цьому контексті ідея про позбавлення українського громадянства за участь у «виборах» на окупованій території теж виглядає недоцільною.

Я особисто не бачу необхідності на державному рівні закріплювати таку законодавчу норму. Проте ще не відомо, в якій формі цей президентський законопроект дійде до практичної реалізації…

В цілому, ця пропозиція президента — з серії радикальних кроків, які мають приціл на передвиборчу кампанію. І це потім може бути пред’явлене задля посилення позицій Порошенка як кандидата в президенти. Ця ідея — на 95% відповідає логіці кандидата в президенти, який працює на певний сегмент електорального поля і збирається і далі «окучувати» цей сегмент.

Павло Рудяков, директор інформаційно-політичного центру «Перспектива»