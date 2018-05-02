Яценюк не бачить перспектив для участі тимчасово окупованих територій у виборах 2019 року

Він висловив переконання, що один з гібридних планів відновлення впливу Росії – це «збільшення її політичної присутності в найвищому законодавчому органі країни».

Один з гібридних планів відновлення впливу Росії на Україну - це збільшення її політичної присутності у вищому законодавчому органі країни, - підкреслив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу «Фокус».

Арсеній Яценюк наголосив, що Путін дуже багато разів прораховувався щодо України: «Він очікував, що ми не вистоїмо навесні 2014 року, програємо на виборах, чекав розпаду коаліції, скандалів в українській владі, дефолту, думав, що ми замерзнемо і т. д.», передає прес-служба Народного фронту.

«Зараз, думаю, його план лежить в площині масованої інформаційної агресії проти України, підкупу політичних діячів, політичних партій і експертів, розширення гібридної війни проти нашої країни і розколу Заходу», - сказав він.

«Влада заслуговує на критику, це правда. Але кампанія проти влади перетворюється в боротьбу проти цінностей західного світу і цінностей вільної України», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Він висловив переконання, що один з гібридних планів відновлення впливу Росії – це «збільшення її політичної присутності в найвищому законодавчому органі країни», в тому числі через розширення електоральної бази для проросійських сил.

Відповідаючи на питання про можливість проведення виборів на території ОРДЛО, Арсеній Яценюк підкреслив: «Якщо мова йде про місцеві вибори, то, звичайно, ці вибори повинні бути проведені. Але на умовах доступу всіх партій, ЗМІ, при політичній конкуренції і за українськими законами».

«Що ж стосується парламентських і президентських виборів, то я не бачу перспективи для участі населення цих територій у голосуванні в 2019 році», - сказав лідер «Народного фронту».