У МЗС РФ заговорили про "борг" України перед СНД у 300 мільйонів

Для виходу України з СНД знадобиться рік, вважають у зовнішньополітичному відомстві РФ.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Київ ускладнив роботу СНД через несплату внесків в обсязі 300 млн рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу повідомила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, участь держав у Співдружності «добровільна», а співпраця в її рамках носить взаємовигідний характер, тому «всі партнери зацікавлені в тому, щоб Україна не втрачала зв'язок з цим інтеграційним об'єднанням».

«Ми констатуємо, що за останні кілька років Київ фактично згорнув свою участь у роботі Співдружності. Після державного перевороту в 2014 році Україна відмовилася від здійснення функцій голови в цій організації, відкликала свого постпреда при СНД та представників з квотних посад у Виконкомі СНД, також не підписала жодного рішення вищих статутних органів і звела до мінімуму участь в їх засіданнях», - сказала Захарова.

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Вона додала, що в 2017 році, коли головування перейшло до Росії, Україна перестала відправляти своїх представників на високому рівні.

«За чотири роки Україна не внесла жодної копійки до єдиного бюджету органів СНД, створивши, таким чином, суттєві фінансові труднощі в роботі організації. На сьогодні сумарний обсяг несплачених Україною грошових коштів становить понад 300 млн рублів», - заявила Захарова.

Вона зазначила, що на практиці рішення президента України Петра Порошенка зводиться до закриття постпредства при штаб-квартирі СНД у Мінську і відкликання двох дипломатів, які там працюють.

У Міністерстві закордонних справ Росії також заявили, що Україні знадобиться рік для виходу із Співдружності незалежних держав (СНД).

«Стосовно заявленого Києвом наміру розпочати формальну процедуру виходу з СНД, то цей процес у разі цивілізованого підходу займе певний час – йдеться, приблизно, про рік», - наголосила речник МЗС РФ.

На її думку, заява президента України - «це показова акція, щоб справити враження на своїх західних спонсорів».

При цьому вона впевнена, що СНД не заважає Україні займатися євроінтеграцією, а, навпаки, членство в цій організації зміцнило б її економіку і «допомогло би боротися з корупцією».

Захарова вважає, що «стратеги українських подій» хочуть повністю розірвати зв'язки України з Росією та іншими країнами СНД.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Петро Порошенко заявив, що Україна припинить свою участь у координаційних органах СНД і доручив міністру закордонних справ Павлу Климкіну підготувати відповідні пропозиції про відкликання українських представників.

Того ж дня РНБО підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.

19 травня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

21 травня представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко висловила сподівання, що парламент якнайшвидше розгляне документи про припинення участі України в статутних органах СНД.