В ЄС сподіваються на швидке та відкрите розслідування вбивства Бабченка

Речник Європейського Союзу наголошує, що винні особи мають бути притягнуті до відповідальності.

В Європейському Союзі очікують на швидке розслідування вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це йдеться у заяві речника Європейського Союзу Майї Косьянчич щодо вбивства журналіста.

"Європейський Союз висловлює свої щирі співчуття родині, друзям та колегам журналіста Бабченка, якого було вбито у його домі 29 травня в Києві", - йдеться в заяві.

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Речник нагадує, що Бабченко, який був поважним воєнним кореспондентом, покинув свою рідну країну – Росію – у 2017 році після погроз його життю у зв'язку з його журналістською діяльністю.

"Кожного разу, коли голос свободи жорстоко придушують – це загрожує послабити наші суспільства та підірвати наші демократії. Найкращий спосіб вшанувати пам'ять Бабченка і його діяльність та рішуче протидіяти у будь-якій спробі поставити під загрозу наші спільні фундаментальні права полягає у швидкому та відкритому розслідуванні, яке притягне винних у цьому злочині осіб до відповідальності", - наголошує Косьянчич.

Також у заяві сказано, що ЄС заявляє про свою солідарність із журналістами та продовжить роботу з метою захисту їх діяльності, яка є вкрай необхідною для усіх демократій як в межах, так і поза кордонами Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.