У Москві розповіли, що Росія і США взяли паузу в переговорах про Україну

Поки що немає навіть "приблизних термінів" наступної зустрічі Волкера з російським колегою.

Москва і Вашингтон поки не ведуть переговори по врегулюванню ситуації в Україні. Заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін зазначив, що для встановлення нових контактів "потрібне бажання обох сторін".

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Як передає РБК, поки що немає навіть "приблизних термінів" наступної зустрічі помічника президента Владислава Суркова і спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера. Карасін не назвав причину "паузи" в контактах з США щодо ситуації в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Сурков, який відповідає за український напрямок і співпрацю з Абхазією і Південною Осетією, може покинути свій пост. Джерела зазначили, що стратегія по Україні зайшла в глухий кут, а мінські угоди не виконуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше Волкер анонсував свій візит на Донбас на цьому тижні.