У Москві сьогодні оголосять вирок політв’язню Сущенку (відео)

Російські прокурори вимагають для журналіста "Укрінформу" 14 років за ґратами.

У Москві сьогодні вирішуватимуть долю незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка, якому Кремль закидає шпигунство.

Читайте такожУ Празі пройшла акція на підтримку Сенцова

Як йдеться в сюжеті ТСН, суд має оголосити вирок пообіді. Російські прокурори вимагають для журналіста "Укрінформу" 14 років за ґратами.

Затримали Романа в російській столиці півтора роки тому, куди він прибув у сімейних справах. Весь цивілізований світ погодився, що українець став заручником російської агресії і судять його за надуманими звинуваченнями.

Захисник журналіста Марк Фейгін, якого в Росії позбавили статусу адвоката, припускає, що завершити справу Сущенка Росія квапиться до початку Чемпіонату світу з футболу і може обміняти на арештованого за підозрою у держзраді керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.