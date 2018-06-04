У Москві сьогодні оголосять вирок політв’язню Сущенку (відео)
10:19, 04 червня 2018Політика
437 0
Російські прокурори вимагають для журналіста "Укрінформу" 14 років за ґратами.
Кремль закидає Сущенку шпигунство / фото УНІАН
У Москві сьогодні вирішуватимуть долю незаконно утримуваного українського журналіста Романа Сущенка, якому Кремль закидає шпигунство.
Читайте такожУ Празі пройшла акція на підтримку Сенцова
Як йдеться в сюжеті ТСН, суд має оголосити вирок пообіді. Російські прокурори вимагають для журналіста "Укрінформу" 14 років за ґратами.
Затримали Романа в російській столиці півтора роки тому, куди він прибув у сімейних справах. Весь цивілізований світ погодився, що українець став заручником російської агресії і судять його за надуманими звинуваченнями.
Захисник журналіста Марк Фейгін, якого в Росії позбавили статусу адвоката, припускає, що завершити справу Сущенка Росія квапиться до початку Чемпіонату світу з футболу і може обміняти на арештованого за підозрою у держзраді керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.
У Москві вирішуватимуть долю Романа Сущенка
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Сущенка