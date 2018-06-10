Українця Балуха, який голодує у сімферопольському СІЗО, перестав відвідувати лікар – правозахисник

Тим не менш, політв'язень продовжує голодування, він втратив 30 кг ваги.

Адміністрація СІЗО в окупованому Сімферополі не веде документації щодо голодування засудженого в Криму українського активіста Володимира Балуха, його перестав відвідувати лікар.

Про це повідомляє "Крим. Реалії", посилаючись на керівника Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник.

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Вона нагадала, що Балух тримав повне голодування перші двадцять днів,а потім архієпископ кримський УПЦ КП Климент переконав його вживати мінімальний набір продуктів (вівсяний кисіль, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), щоб не ставити своє життя під загрозу.

«Володимир погодився, і як ми знаємо, став вживати тільки кисіль, іноді мед і максимум сухарі. У якийсь момент адміністрація колонії дізналася про кисіль і вирішила зняти його з формального голодування. Є певний режим, коли адміністрація ставить людину на облік голодування, ось вони і зняли її з цього обліку, і вважають, що голодування він не веде. Але Володимир продовжує свій протест, він втратив 30 кг ваги. Балуха перестав відвідувати лікар з медсанчастини при СІЗО, хоча зобов'язаний регулярно обстежувати в'язнів, які оголосили голодування», – розповіла правозахисниця.

Раніше в МЗС України заявили, що життя українського активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування у кримському СІЗО більше 80 днів, – під загрозою. Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Підконтрольний Росії суд Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн). Іншу справу проти активіста порушено за заявою начальника ізолятора тимчасового утримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.