Керченські рибалки погрожують голодними бунтами: видобуток риби скоротився на 90%

Рибна галузь у Керчі переживає важкі часи й фактично перебуває на межі краху. Займатися рибодобуванням стало невигідно, оскільки збувати рибу тепер немає куди, повідомляє Крим.Реалії.

Рибопромисловці власними силами намагаються пробитися на російський ринок, але там їх не чекають. У Москві продавати рибу змущують мало не за безцінь. Половина риболовецьких господарств уже зупинили промисел, але є й ті, хто понад усе вирішив зберегти бізнес і повернутися на український ринок.

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Обсяги вилову хамси, за словами директора риболовецького господарства «Біла Русь» Олександра Горбачевського, впали на 90% порівняно з минулим роком, і з чотирьох керченських підприємств, що займаються промислом хамси, у море сьогодні виходять лише два: «Біла Русь» і рибколгосп «1 травня». Уловами рибалки один перед одним вже не хваляться: ловлять «по краплі», тому що збувати рибу нікуди.

«У нас з трьох суден працює тільки одне. Привозить всього п'ять-сім тонн, а раніше було 25-30, і то, щоб вона не давилася і мала товарний вигляд», – розповіли рибопромисловці.

Завоювати російський ринок кримчанам поки не вдається. Росіяни не знають керченської хамси, та й знайомитися з нею не поспішають. Щоб збути продукцію, рибалкам доводиться віддавати її за копійки.

Московським оптовикам компанії погоджуються здавати хамсу за дев'ять рублів за кілограм. Але і за такі сміховинні гроші Москва її не бере.

Представники рибовидобувних компаній вже більше тижня перебувають в російській столиці, шукаючи покупців. Як розповів директор риболовецького господарства «Біла Русь» Олександр Горбачевський, тільки його підприємство відправило до Москви дві машини з рибою.

«Чотири доби я не міг відправити поромом машини з хамсою. Решта досі не можуть відправити», – розповів Горбачевський.

Насправді ж, ті, хто готовий вкладати гроші в розвиток галузі, простягнутої руки допомоги поки, як самі зізнаються, так і не побачили. Більше того, керченські рибалки вже готові оголосити голодний бунт.

«Обурення дуже сильне. Аж до того, що моряки планують оголосити страйк. У людей немає ні роботи, ні зарплати, люди всі шоковані», – зізнається Олександр Горбачевський.