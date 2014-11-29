Фахівців для роботи в новому Кабміні шукали в Канаді, США та Британії

Західні рекрутери обрали 24 кандидатури для роботи в системі державного управління України, в першу чергу в новому Кабінеті міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, 14 листопада Національна рада реформ, діючими представниками якої є, зокрема президент та прем’єр-міністр, звернулася до фонду «Відродження» з проханням профінансувати залучення всесвітньовідомих рекрутингових агентств до пошуку найкращих кадрів для системи державного управління. Йдеться, в першу чергу, про склад нового уряду.

«Перед Україною стоять абсолютно непересічні виклики – складна ситуація в економіці, агресія з боку Російської Федерації, необхідність радикальних реформ та зусиль по боротьбі із корупцією, і це вимагає нестандартних рішень в державному управлінні. Ми хотіли професіоналізувати підбір спеціалістів для нового складу уряду і розширити можливості відбору кандидатів в Україні та за її межами. Головне зараз - професійні якості кандидатів, успішний досвід роботи, відсутність конфлікту інтересів між потребами держави та власними, а також цінності, орієнтовані на служіння Україні, які поділяють кандидати і які зроблять її успішною. Україні як ніколи потрібні західні практики державного управління, боротьби з корупцією, фінансового планування, антикризового менеджменту», – зауважив виконавчий директор Національної ради реформ Дмитро Шимків.

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«На початковому етапі ми звернулися до трьох світових агентств з найбільшим досвідом роботи з державним сектором у провідних країнах світу: Hudson, Pederson і WE Korn Ferry. Дві з них (Pederson і WE Korn Ferry) погодились працювати над цим завданням. Компанії мають успішний досвід пошуку кандидатів на керівні посади в урядах Великої Британії, США, Саудівської Аравії та інших країн», - повідомив виконавчий директор фонду «Відродження» Олександр Сушко.

«Ми шукали кандидатів за професійними критеріями, які погодили з фондом «Відродження». Це бездоганна бізнес-репутація, відсутність зв’язків з олігархічними групами, досвід управління великими міжнародними компаніями чи інституціями та досвід проведення масштабних реорганізацій. Важливою якістю нам видався також патріотичний дух та бажання реформувати Україну. Ми шукали кандидатів не лише в Україні. Ми розглядали менеджерів українського походження, що збудували успішну кар’єру за кордоном - особливо з Канади та США, де українська діаспора традиційно велика, а також з Великої Британії», - зазначила старший партнер WE Partners (Коrn Ferry) Україна Тетяна Фурцева.

За словами партнера по роботі з клієнтами Pedersen & Partners Володимира Коломійця, «зараз Україні вкрай необхідні управлінці з успішним досвідом кризового менеджменту. І ми раді, що саме нас запросили їх шукати, оскільки Pedersen & Partners вже займалася подібними проектами в інших країнах. У своїх пошуках ми фокусувалися, в першу чергу, на управлінцях з України, що мають міжнародну освіту та досвід роботи у великих компаніях, а також є визнаними експертами у своїх галузях. З радістю можемо констатувати, що такі експерти високого рівня сьогодні готові розглядати можливість роботи в держорганах задля реформуваннѡ країни».

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На сьогодні пошук кандидатів вже завершено. Зі 185 кандидатів, яких рекрутингові компанії запросили на першу співбесіду, після низки тестів та інтерв’ю було обрано 24 кандидатури. Найбільшу кількість кандидатів рекрутери рекомендували на позиції у міністерствах аграрної політики та фінансів (по 4).

За свої послуги рекрутингові компанії отримали 82 тис. 200 доларів від фонду «Відродження». На цьому етапі з кандидатами ведуться переговори щодо можливої співпраці. Також кандидатури узгоджуються з парламентською коаліцією. Особисті дані кандидатів на цьому етапі переговорів не оприлюднюються.