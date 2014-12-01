Фаріон назвала легендарного волонтера "Фенікса" «бідним та убогим» через його спілкування російською мовою

Так вона написала в своєму Facebook.

«Нічний привіт якомусь Бірюкову. Щось він там нашавкав на предмет права спілкуватися мовою окупанта. Слухай, москалю, ти зі своїм язиком найкращий трофей для путіна. Бідне й убоге. До таких ні розуміння, ні співчуття. І ніяке волонтерство тут не допоможе. Цінуй і вчи мову землі, яка тебе носить. Всі мої евфемізми закінчилися для "патріотичних" русифікаторів моєї святої землі», - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внесення народним депутатом від партії «Свобода» Іриною Фаріон на розгляд Верховної Ради законопроекту про скасування закону щодо регіонального статусу російської мови сприяло ескалації конфлікту на Луганщині, й до цього могли бути причетні російські спецслужби.

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“Сьогодні у “Свободі” є багато порядних людей, які допомогли нам із законом про люстрацію. Але є й такі, як товариш Фаріон, — провокатори. Я невипадково називаю її товаришем, оскільки комуністів колишніх не буває. Ця людина свідомо спровокувала ситуацію, і це призвело до невідворотних наслідків. Я стверджую, що цей закон був поданий до парламенту завдяки спецоперації російських спецслужб, тому що кращого приводу за те, щоб вивезти тисячі люмпенів і дати їм привід щось захищати, придумати було важко”, - зазначив Іванов.