Історик про відносини України та Польщі: холодний мир, остання напартачила більше

Польський уряд, влаштувавши війну історичної пам'яті, зіпсував відносини не тільки з Україною.

Нинішні відносини між Польщею та Україною не можна назвати інакше, ніж холодний мир. У них домінують справи минулого. Звичайно, в таких випадках винні всі, переконаний Ярослав Грицак, історик, професор Українського католицького університету, член Несторівської групи.

Але сучасна польська влада, безумовно, напартачила більше, передає слова Грицака "Новое время".

Як доказ історик навів той аргумент, що польський уряд, влаштувавши війну історичної пам'яті, зіпсував відносини не лише з Україною, але й з Німеччиною, Ізраїлем, США.

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"Польська влада випустила з пляшки джина масового національного егоїзму, якого складно буде тепер загнати назад. Публічні лідери та інтелектуали теж не без гріха. Ми мовчали або слабо протестували проти українських законів про історичну пам'ять. Власне, тому хочемо надолужити згаяне такими акціями як перейменування однієї з львівських площ площа Яцека Куроня. Наші польські колеги намагаються робити те ж саме. У Варшаві є площа Василя Стуса, у Вроцлаві з'явилася вулиця генерала Безпалка. Так, такі акції символічні. Але символами не можна нехтувати. Вони потрібні, коли прагматика перестає працювати або шкодить", - переконаний професор Українського католицького університету.

Грицак наголосив, що, по-перше, не можна дозволяти владі отримувати монополію на подібні питання. Громадянському суспільству варто час від часу робити те, чого не робить влада.

"По-друге, не існує ідеального примирення. Завжди знайдеться той, хто постарається його зіпсувати. І останнє: у справі примирення не треба апелювати до ідеологій і вимовляти пишномовні фрази. Потрібні звичайні людські історії", - підсумував історик.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 27 червня 2018 року