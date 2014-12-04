Путін поскаржився на США, які "через лаштунки" впливають на відносини РФ з сусідами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, виступаючи з щорічним посланням до Федеральних зборів Росії.

«А як спочатку складався наш діалог з американськими та європейськими партнерами по цій темі? Невипадково згадав наших американських друзів, так як вони прямо або «через лаштунки» завжди впливають на наші відносини з сусідами. Іноді навіть не знаєш, з ким краще розмовляти. З урядами деяких держав або безпосередньо з їх американськими покровителями і спонсорами», - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що РФ «засудила державний переворот, силове захоплення влади в Києві у лютому цього року і вважає це правильним в контексті подій в Україні.

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«З чого все почалося? Я змушений нагадати сьогодні про це. Важко навіть повірити, з чого все почалося. Здавалося б, з технічного рішення президента Януковича перенести підписання договору про асоціацію України з Євросоюзом. При цьому, підкреслю, мова йшла навіть не про відмову від цього документа, а лише про перенесення термінів з метою його доопрацювання. Це було зроблено, нагадаю, у повній відповідності з конституційними повноваженнями абсолютно легітимного і міжнародно визнаного глави держави», - сказав Путін.

«У зв'язку з цим можна підтримати збройне захоплення влади, насильство, вбивства? Одні криваві події в Одесі чого варті, коли людей спалювали живцем. Як можна підтримувати дальші спроби з допомогою Збройних сил придушити людей на південно-сході, незгодних з цим свавіллям? Повторю, як можна це підтримати? Причому під лицемірні розмови про захист міжнародного права і прав людини. Це просто чистий цинізм. Впевнений, сам народ України ще дасть справедливу оцінку цим подіям», - додав Путін.

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке повинно бути підписано на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття спецназом «Беркут» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до сутичок протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час зіткнень протестуючих з силовиками в центрі Києва, зокрема на вулиці Інститутській, загинуло більше ста людей, сотні були поранені.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція гідності. В результаті Янукович у лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян на Майдані Незалежності в Києві, втік у Росію.

Після цих подій у березні Росія після введення своїх військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. В результаті близько 4 тис. громадян загинули, близько 10 тис. отримали поранення, сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки.