Парубій назвав "дурницею" ремарку про те, що порядок денний парламенту формується в АП

Парубій розповів, що нарада за участі голів фракцій була “конструктивна і змістовна, спрямована на те, як нам подолати непорозуміння".

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій називає непорозумінням протистояння в парламенті навколо призначення нових членів ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій розповів, що нарада за участі голів фракцій була “конструктивна і змістовна, спрямована на те, як нам подолати непорозуміння, які можуть бути в залі, і як нам забезпечити ефективну і продуктивну роботу Верховної Ради”.

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв зазначив, що порядок денний роботи парламенту має формуватися у парламенті, а не в Адміністрації президента. У відповідь Парубій сказав: “Не говоріть дурниць”. За його словами, порядок денний формується в парламенті, а не поза його стінами.

Читайте такожНа нараді у Парубія обговорюється варіант повного розформування ЦВК – нардеп

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, ВР відмовилася розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій зазначили, що або їхні кандидатури не враховані, або більшість кандидатів до ЦВК є під впливом адміністрації президента. У зв’язку з цим майже цілий день у парламенті тривала нарада за участі лідерів фракцій.

Фракція «Блоку Петра Порошенка» вимагала розгляду цього питання, і на знак протесту більшість депутатів від «БПП» залишили сесійну залу. Водночас у фракції заявили, що готові брати участь у розгляді змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності та змін до законопроекту про судоустрій і статус суддів, а також розглядати питання оновлення складу ЦВК.

Президент вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК Алли Басалаєвої, Наталії Бернацької, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірини Єфремової, Ольги Желтової, Олега Конопольського, Світлани Кустової, Ольги Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Тетяни Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяни Юзькової – усього 14 кандидатур.

Усі 14 кандидатів пройшли спеціальну перевірку, за результатами якої отримали позитивні висновки.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому вже давно сплинув. Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.