Депутат: Путіна поглинуть фобії, а Росію - неприємності

Про це в ефірі програми "Шустер LIVE" заявив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Чумак, пише Gazeta.ua.

Чумак зазначив, що Путіна мучить страх розчленування Росії, страх, що Росія піде за югославським сценарієм, страх, що Захід знищить його державу, страх, що Україна повністю відділяється.

"Найгірше для Путіна — те, що більшість з них вже сьогодні стають реальністю", - наголосив політик.

За його словами, у своєму останньому виступі президент РФ вперше за довгий час говорив про Україну як про окремий народ, не сказавши жодного слова про так звану "Новоросію", "співвітчизників" та "русскій мір".

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"У той же час він не сказав жодного слова про шляхи виходу Росії з кризи і лише вкотре наголосив, що росіяни сильні, армія непереможна, а США - ворог", - заявив Чумак.

За прогнозом парламентаря, все це вказує на те, що вже дуже скоро на Росію чекають великі неприємності, адже Путіну не вдасться до безкінечності обманювати свій народ.