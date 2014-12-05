ГУАМ відмовляється від російської мови - Клімкін

12:30, 05 грудня 2014
Політика
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Головування в Організації за демократію й економічний розвиток – ГУАМ – перейшло до України, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

REUTERS

«Перебираю головування в ГУАМ. Треба наповнити її новим змістом. Для початку я запропонував засідання вести англійською, а не російською. Всі підтримали», – написав Клімкін у своєму Twitter.

«А генсек ГУАМ тут же показав, що у нього на комп’ютері кирилиця навіть не встановлена. Тож всі, як кажуть, on the same page», – цитує Клімкіна "Радіо Свобода".

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При цьому в мікроблозі МЗС України в соцмережі Twitter повідомляється, що засідання ГУАМ нині відбувається в Базелі (Швейцарія).

Довідка. Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ – створили в 1997 році Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова (з 1999-го по 2005-й до організації також входив Узбекистан).

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