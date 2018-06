ГУАМ відмовляється від російської мови - Клімкін

«Перебираю головування в ГУАМ. Треба наповнити її новим змістом. Для початку я запропонував засідання вести англійською, а не російською. Всі підтримали», – написав Клімкін у своєму Twitter.

1/2 Перебираю головування в ГУАМ. Треба наповнити її новим змістом. Для початку я запропонував засідання вести анг, а не рос. Всі підтримали — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 5, 2014

«А генсек ГУАМ тут же показав, що у нього на комп’ютері кирилиця навіть не встановлена. Тож всі, як кажуть, on the same page», – цитує Клімкіна "Радіо Свобода".

Читайте такожУ Базелі відкрилося щорічне засідання Ради міністрів ОБСЄ

При цьому в мікроблозі МЗС України в соцмережі Twitter повідомляється, що засідання ГУАМ нині відбувається в Базелі (Швейцарія).

Довідка. Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ – створили в 1997 році Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова (з 1999-го по 2005-й до організації також входив Узбекистан).