Політологи не бачать підстав для розпуску парламенту

Українські політологи підкреслюють відсутність очевидних підстав для розпуску парламенту.

Про це свідчить опитування Центру досліджень політичних цінностей, який звернувся до політичних експертів із запитанням: «Чи вдасться Юлії Тимошенко добитися дострокових парламентських виборів?».

Так, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО заявляє, що в нього з цього приводу є великі сумніви, оскільки розпуск Верховної Ради й проведення дострокових парламентських виборів залежить не від позиції й дій окремих парламентських сил, а від наявності правових конституційних підстав для припинення повноважень парламенту. “Якщо не буде правових підстав для розпуску Верховної Ради, тоді розпуск не може відбутись – це не може бути суб‘єктивним рішенням голови держави”, - зазначає експерт.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО переконаний, що провести дострокові вибори не вдасться. По-перше, за його словами, це не вигідно Президенту – ще шість місяців країна буде знаходитись в невизначеному стані. По-друге, це не вигідно «Нашій Україні» - бо, якщо піднімуть прохідний відсоток, то вона може не пройти до парламенту. По-третє, щоб провести парламентські вибори тепер, коли коаліція вже оголошена, треба, щоб більшість у парламенті погодилася з цим. “Президент не має повноважень розпустити парламент, коли коаліція вже проголошена”, - заявляє експерт, додаючи, що зараз немає юридичних підстав для проведення дострокових виборів, й політичний момент цьому не сприяє.

У свою чергу директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО підкреслює, що можливість проведення дострокових виборів залежить не лише від бажання, а й від наявності достатніх правових підстав. “На мій погляд, зараз очевидних підстав для розпуску парламенту й проведення дострокових парламентських виборів немає. Але ця ситуація може виникнути, якщо у визначений термін не буде сформований Кабінет Міністрів. Тоді вже буде чітка підстава для того, щоб розпускати парламент і проводити дострокові вибори”, - переконаний експерт.

На думку голови Центру досліджень політичних цінностей Олеся ДОНІЯ, вимоги перевиборів поки що виглядають більше як елемент політичного тиску на Президента та суперників, аніж як реальність. Тим більше, додає він, що у випадку реальних перевиборів ще невідомо, які сили візьмуть гору. “Якщо в результаті перевиборів «помаранчеві сили» програють, то реванш «біло-блакитних» буде набагато потужніше й наступними достроковими виборами стануть Президентські. Тому, окрім юридичних підстав, потрібно серйозно вивчати соціологію й дивитися наскільки перевибори зараз потрібні тим чи іншим силам , а в разі перевиборів, дивитися в якій конфігурації варто на них виходити”, - говорить експерт.

За словами директора Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимира МАЛИНКОВИЧА, час для формування нового уряду в рамках 60 днів після відставки прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА ще є. Тож, на думку політолога, якщо Президент не підтримає БЮТ та “деяких своїх радикалів”, то підстав для розпуску парламенту не буде. “Формальних підстав для розпуску парламенту на сьогодні немає абсолютно. Після 23 липня можна буде про це говорити, а зараз все відбувається у відповідності з Регламентом і Конституцією України”, - вважає експерт.

У свою чергу директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зауважує, що нові положення Конституції, на які покладаються політичні сили, що вимагають розпуску парламенту й дострокових виборів, можуть трактуватися лише Конституційним судом. “Ні Президент, ні Юлія ТИМОШЕНКО, ні Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не можуть бути тими людьми, які трактують положення Конституції. Тому говорити про те, що зараз буде розпущено парламент і почнуться нові вибори – недоцільно”, - говорить політолог, додаючи, що якщо він буде розпущений, то це буде, м‘яко кажучи, незаконною дією.