Посол Канади: дії Росії щодо України – це великодержавний прокол Кремля

Про це 5 грудня посол Канади в Україні Роман Ващук сказав на зустрічі в Українському католицькому униіверситеті, передає Крим.Реалії.

«Російське керівництво уявляє, що воно все знає про Україну, все відчуває і відповідно приймає рішення. Але насправді вони не бачать, що реально відбувається в Україні», – зазначив Ващук.

Посол порівняв інформаційні відносини Росії та України з відносинами США та Канади. За його словами, у Вашингтоні теж іноді думають, що знають Канаду і канадців, а в результаті рішення США призводять до несподіваних результатів.

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«Десять років тому американський президент приїхав до Канади і сказав: ми готові включити вас у нашу спільну систему протиракетної оборони. На жаль, перед цим він не проконсультувався з урядом. Це призвело до того, що подібна ініціатива стала політично токсичною в Канаді, а все тому, що вони не прорахували психологію канадців», – провів деяку паралель з Росією і Україною Роман Ващук.

На його думку, для багатьох українців стало несподіванкою, наскільки легко можна розхитати російське суспільство і направити його за допомогою пропаганди в протиукраїнське русло. У цьому відношенні знову спрацьовує «небезпечна аналогія» Романа Ващука з Північною Америкою.

«Багато канадців уявляють собі, що вони розуміють Америку, через те, що постійно дивляться американське телебачення, а Америка набагато складніша. Якщо ви, як канадець, побували в Нью-Йорку, це ще не означає, що ви розумієте Техас. Так що і у нас, у нашій оцінці, у Америки дуже часто теж є проколи», – підкреслив канадський посол.

За його словами, це означає, що серйозним медіа та аналітикам з українського боку потрібно працювати, щоб розуміти, які існують механізми, що дозволяють російській пропаганді досягати успіху.

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При цьому Ващук вважає, що протидіяти цьому може міністерство інформаційної політики, яке багато хто критикує в українському суспільстві.

З іншого боку, – зазначає Роман Ващук, – треба сподіватися, що колись і в Росії зрозуміють, що потрібно глибше і краще зрозуміти Україну.

«Що Україну потрібно серйозно трактувати як повноцінну державу-партнера зі своєю власною політичною культурою. Я думаю, що вони ще не доросли до цього», – підкреслив Ващук.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», після подій на сході України кількість прихильників вступу до НАТО перевищила 50%.

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