G7 закликала Росію "негайно" почати співпрацю щодо розслідування катастрофи МН17

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підкреслили, що висновки Спільної слідчої групи про роль Росії в катастрофі MH17 є переконливими, значними і дуже тривожними.

Міністри закордонних справ країн G7 закликали Росію співпрацювати з Австралією та Нідерландами у питанні розслідування збиття малайзійського «Боїнга» (рейс MH17).

Як повідомляється на сайті уряду Канади, яка нині головує у «Великій сімці», глави МЗС країн G7 сьогодні оприлюднили заяву напередодні роковин збиття «Боїнга» авіакомпанії Malaysian Airlines:

«Ми, міністри закордонних справ країн "Великої сімки", Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та високий представник Європейського Союзу, найрішучіше спільно засуджуємо катастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, цивільного літака, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року.

MH17 перевозив 298 членів екіпажу і пасажирів, громадян Австралії, Бельгії, Німеччини, Індонезії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Канади, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Румунії, Південної Африки, В'єтнаму, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки», - зазначається у документі.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підкреслили, що повністю підтримують роботу Спільної слідчої групи (JIT), що здійснює розслідування катастрофи.

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«Висновки JIT про роль Росії в катастрофі MH17 є переконливими, значними і дуже тривожними…», - наголошується у заяві.

Глави МЗС G7 зауважили, що, згідно з міжнародним законодавством, особи, відповідальні за неприйнятні дії, такі як обстріл або запуск ракети "Бук" російського походження, що збила цивільний літак, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Вони закликали Росію «негайно сумлінно взаємодіяти з Австралією та Нідерландами для встановлення та врегулювання всіх питань, що стосуються будь-яких потенційних порушень міжнародного права».

Довідка УНІАН. Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (JIT), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України.

24 травня 2018 року слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.