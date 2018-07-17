НАТО наразі є єдиним інструментом забезпечення глобальної безпеки - Порошенко

Петро Порошенко зазначив, що незаконною анексією Криму і агресією проти нашої країни на Сході було фактично зруйнована уся повоєнна система глобальної безпеки світу.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що НАТО наразі є єдиним інструментом забезпечення глобальної безпеки.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Порошенко зазначив, що Росія, анексувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі, зруйнувала повоєнну систему глобальної безпеки в світі.

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"Незаконною анексією Криму і агресією проти нашої країни на Сході було фактично зруйнована уся повоєнна система глобальної безпеки світу, яка базувалася на рішенні Ради безпеки ООН і об’єднаному рішенні постійних членів Ради безпеки", - зазначив він.

"Що відбувається, коли агресором є сама країна-член Ради безпеки ООН, який може заветувати та заблокувати, як це, до речі, відбулося з рішенням, яке було запропоновано по незалежному трибуналу по розслідуванню рейсу MH17? Росія тоді заблокувала це рішення, тим самим визнавши свою відповідальність за цей жахливий злочин", - сказав Порошенко.

"Так само і зараз - у нас на сьогоднішній день Рада Безпеки ООН в поточних умовах не є інструментом забезпечення глобальної безпеки... Залишився лише один інструмент. Він називається – НАТО", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко наголосив, що Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США.