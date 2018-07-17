"Йому воно свербить": Порошенко прокоментував згадки Путіна про Україну після зустрічі з Трампом

За словами Порошенка, Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США.

Про це Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Зокрема Порошенка спитали, про що може свідчити відсутність згадок про Україну з боку Дональда Трампа на спільній прес-конференції з Володимиром Путіним, а також те, що сам президент Росії кілька разів згадував Україну.

"Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні на саміті Україна-НАТО. Базуючись на документах саміту НАТО, де стоїть у тому числі і підпис американського президента Дональда Трампа, Україна була і залишається серед перших пріоритетів як НАТО, так і США. А те, що про це говорив Путін, то для мене є абсолютно очевидним, що якщо так багато говорив, то і йому воно свербить", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на саміті у Брюсселі глави держав і урядів країн-членів НАТО ухвалили декларацію, в якій, серед іншого, закликали Російську Федерацію вивести війська з України, Грузії та Молдови; заявили про невизнання анексії Криму, закликали РФ припинити надавати політичну, фінансову та військову підтримку бойовикам на Донбасі та вивести з території України усю військову техніку та найманців.