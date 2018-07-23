Російський політолог розповів про "останню ставку" Путіна в Україні

10:15, 23 липня 2018
Політика
2280 1
Володимир Путін / REUTERS

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що спроба підтримки з боку президента РФ Володимира Путіна промосковських кандидатів на майбутніх виборах в Україні буде «просто величезною».

Як розповів експерт в інтерв'ю виданню «Апостроф», «це остання ставка Путіна».

Читайте такожРеферендум на Донбасі: Гримчак пояснив, чому ідея Путіна неможлива

«Перші дві провалилися. Перша, нагадаю, була "Новоросія", тобто спроба підняти заворушення в 12 областях, щоб розчленувати Україну. Коли це провалилося, він придумав ідею заштовхнути Луг*ндонію («ДНР» і «ЛНР») в Україну. Але і цього домогтися не вдалося. А зараз буде третя спроба – спробувати взяти владу в Україні цілком, в процесі виборчої кампанії», – вважає Піонтковський.

Він зазначив, що Путіну Донбас ніколи не був потрібен, йому потрібна вся Україна. «В цьому ж і полягає суть його агресії. Тому потрібно побоюватися не ініціатив з Донбасом, а активної участі у виборчій компанії у всіх сенсах. У тому числі, у підтримці певних кандидатів», – зазначив політолог.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#Володимир Путін