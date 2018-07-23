Російський політолог розповів про "останню ставку" Путіна в Україні

Політолог зазначив, що Путіну Донбас ніколи не був потрібен, йому потрібна вся Україна.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що спроба підтримки з боку президента РФ Володимира Путіна промосковських кандидатів на майбутніх виборах в Україні буде «просто величезною».

Як розповів експерт в інтерв'ю виданню «Апостроф», «це остання ставка Путіна».

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«Перші дві провалилися. Перша, нагадаю, була "Новоросія", тобто спроба підняти заворушення в 12 областях, щоб розчленувати Україну. Коли це провалилося, він придумав ідею заштовхнути Луг*ндонію («ДНР» і «ЛНР») в Україну. Але і цього домогтися не вдалося. А зараз буде третя спроба – спробувати взяти владу в Україні цілком, в процесі виборчої кампанії», – вважає Піонтковський.

Він зазначив, що Путіну Донбас ніколи не був потрібен, йому потрібна вся Україна. «В цьому ж і полягає суть його агресії. Тому потрібно побоюватися не ініціатив з Донбасом, а активної участі у виборчій компанії у всіх сенсах. У тому числі, у підтримці певних кандидатів», – зазначив політолог.