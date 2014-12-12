Законопроект про покарання за заклик до непокори відкликали після консультацій з правозахисниками

Про це депутат написала на своїй сторінці в Facebook.

«Проект закону 1295, що я запропонувала, не несе загроз громадянському суспільству. Проте в демократичній державі існує практика обговорення та консультацій як в експертному середовищі, так і на рівні суспільства», - зауважила Фріз.

Вона додала, що «робоча група, яка була утворена з правозахисниками, буде доопрацьовувати це питання для того, щоб правове поле було врегульовано і в цій сфері».

«З огляду на остаточні висновки та пропозиції, що були сформовані робочою групою щодо редакції законопроекту, зауважень, що надійшли від шановного Євгена Захарова (директора Харківської правозахисної групи - УНІАН), прийнято рішення про відкликання законопроекту 1295 до розробки нової його редакції та проходження суспільного обговорення до моменту реєстрації», - повідомила Фріз.

При цьому вона наголосила, що залишається відкритою для пропозицій щодо змін законодавства у сфері протидії інформаційній війні проти держави з боку агресора.

Читайте такожМетою Путіна є бунт в Києві та розпад України – Луценко«Всі Ваші пропозиції будуть передаватися та розгляд створеної робочої групи», - додала депутат.

Водночас на сайті Верховної Ради не вказано про відкликання даного законопроекту, зазначається, що він перебуває на розгляді у профільному комітеті.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Фріз внесла до Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за заклик до непокори» (№ 1295).

Проектом закону пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею 4021, якою передбачити, що заклик до непокори, тобто заклик до відкритої відмови працівника правоохоронного органу, військовослужбовця Державної прикордонної служби України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України виконати законний наказ начальника у сфері захисту територіальної цілісності України, державного кордону України, державного суверенітету України, протидії збройній агресії, карається позбавленням волі на строк до трьох років.

При цьому ті самі діяння, якщо вони вчинені групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Заклик до непокори, що вчинений в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років.